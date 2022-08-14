Машовец говорит, что удержание правобережного плацдарма - вопрос не военный, а политический.

Российские оккупанты на правобережной Херсонщине, несмотря на успешные удары ВСУ по мостам через Днепр, продолжат борьбу за захваченную территори.

Такой прогноз озвучил 24 каналу военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, на днях на правый берег был доставлен крупный конвой с предметами материально-технического обеспечения - топливом, боеприпасами, запчастями к технике и продовольствием. При этом эксперт напомнил, что российское командование покинуло правый берег, понимая, что коммуникация ввиду ударов ВСУ в один момент может быть усложнена. Равно, как и поставка материально-технического обеспечения.

"Однако, по моему мнению, несмотря на это, командование войск противника будет любой ценой удерживать плацдарм, ведь этот вопрос не военный, а военно-политический", - считает Машовец, добавляя, что там находится до 23 вражеских БТГ.

Недавно на правобережном плацдарме появились подразделения восточного военного округа РФ.

"Основу этой группировки составляют две наиболее боеспособных армии этого округа - 35 и 5. В то же время подразделения 35 армии уже появились на плацдарме, поменяв потрескавшиеся БТРы 49 армии южного военного округа", - отметил эксперт.

По словам Машовца, при условии поврежденных мостов через Днепр поставки ресурсов для врага возможны посредством паромов либо иных плавсредств, но это занимает больше времени.

"Более того, если, например, оперируют такими подразделениями, как усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, то это очень неудобно, поскольку нужны такие коммуникации, которые позволяют быстро перебрасывать на плацдарм войска, маневрировать", - добавил Машовец.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

В свою очередь американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.