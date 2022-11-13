Команда Херсонской ОВА готова помочь жителям региона в этом.

Жителей освобожденной части Херсонской области призывают эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

Об этом в Telegram написал председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах", - отмечает он.

Видео дня

Янушевич сообщил, что также "подлые враги" перед побегом нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро -, тепло - и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", - отметил он и призвал людей обращаться на "горячую линию" и отнестись к этому максимально серьезно.

Янушевич сообщил также, что Херсон уже с мобильной связью.

"В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от Киевстар", - написал он.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 ноября, военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области. Всего с начала недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов.

Компания ДТЭК вместе с "Херсоноблэнерго" уже приступила к ремонту энергетической инфраструктуры Херсона и области.

Кроме того, в течение двух дней планируется развертывание центров по всему Херсону, где люди смогут подсоединиться к бесплатной связи.

Вас также могут заинтересовать новости: