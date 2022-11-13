Также стала известна дальнейшая судьба учителей-коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Учителям в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области будет выплачена зарплата, как только возобновится работа банков, а коллаборанты-педагоги будут уволены.

Как сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время всеукраинского марафона, учителя-коллаборанты есть, но это "очень единичные случаи" и они документируются правоохранительными органами.

"Согласно законодательству, новые руководители учебных заведений имеют право расторгнуть трудовой договор с учителем, который ушел в коллаборацию, и это будет обязанностью новых руководителей украинских школ. Те учителя, которые пошли на коллаборацию с оккупантом, они не имеют права преподавать в украинских школах нашим детям...", - подчеркнул Витренко.

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По его словам, на области на начало прошлой недели было только 28 территориальных громад, где физически нельзя было начислить заработную плату учителям. За время оккупации эти средства перечисляли вовремя в департамент Херсонской военной администрации, но их невозможно было выплатить физически, потому что не работали банки.

"Те учителя, которые не пошли в коллаборацию, они будут получать заработную плату согласно законодательству - 2/3 от зарплаты, если они были "в так называемом простое", - отметил Витренко.

При этом он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос выплат зарплат учителям, чтобы они "в полном объеме получили всю зарплату, которую они заслуживают".

Витренко также рассказал о тяжелой ситуации с состоянием образовательной инфраструктуры.

"Эти "чмобики" и "орки" располагались в лучших помещениях, а лучшие помещения - это были школы, и они полностью изуродованы", - рассказал Витренко.

В частности, в Херсонской области по состоянию на сегодня полностью разрушено 16 школ и 48 школ являются "абсолютно поврежденными, где по состоянию на сегодня невозможно восстановить учебный процесс".

Витренко рассказал, что многие украинские книги были сожжены, мебель изуродована и уничтожена.

Освобождение Херсона - что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ ведут контрнаступление на южном направлении. По состоянию на 12 ноября украинские военные вернули контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал своим войскам выйти из Херсона и в целом с правого берега реки Днепр в Херсонской области.

Уже 11 ноября в Херсон зашли украинские военные. Президент Владимир Зеленский назвал этот день "историческим", поскольку Украина вернула себе Херсон.

В Офисе президента также отметили, что в освобожденных от оккупантов Херсоне и Херсонской области уже начали работать главы местных военных администраций, а также полиции и СБУ.

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