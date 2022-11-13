В городе проходят стабилизационные мероприятия.

В течение двух дней планируется развертывание центров по всему Херсону, где люди смогут подсоединиться к бесплатной связи.

Ожидается, что мобильные операторы также начнут возобновлять свою работу. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в эфире информационного марафона.

"Я надеюсь, что в ближайшее время начнут восстанавливать свою работу мобильные операторы и у меня будут для всех хорошие новости, а люди смогут выйти на связь со своими близкими. Все, что касается восстановления связи, находится под контролем. И в течение двух дней мы надеемся начать разворачивать центры по всему городу, где люди смогут подключиться к бесплатной связи", - сказал Янушевич.

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Председатель ОВА также отметил, что в городе занимаются разминированием всей критической инфраструктуры. По его словам, электрическая энергия - это вопрос номер один, а подача газа на сегодняшний день уже обеспечена.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, находившийся под оккупацией с первых дней полномасштабной войны.

В Офисе президента сообщили, что в Херсоне включили украинское телевидение.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

По словам главы государства, по состоянию на 12 ноября военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

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