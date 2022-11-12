Завтра Херсонская военная администрация должна выделить саперов, которые пойдут разминировать территории, и затем ДТЭК и "Херсоноблэнерго" объединят ресурсы, чтобы начать восстановление.

Компания ДТЭК вместе с "Херсоноблэнерго" приступают к ремонту энергетической инфраструктуры Херсона и области.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона в субботу.

"Сегодня будет обзор. После осмотра будет первое понимание, что нужно и что можно сделать. Из того что сейчас понятно: высоковольтные линии, которые являются основными линиями, которые питают сам город Херсон, они разрушены, как линии, так и подстанция в Херсоне", - сказал он.

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Сахарук добавил, что завтра Херсонская военная администрация должна выделить саперов, которые пойдут разминировать территории, и затем ДТЭК и "Херсоноблэнерго" объединят ресурсы, чтобы начать восстановление.

Он отметил, что деревни, которые были расположены ближе к линии разграничения возможно легче будет запитать, а для тех, что ближе к Днепру - нужно будет немного больше времени, потому что россияне во время отступления взорвали много объектов.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может понадобиться месяц.