По состоянию на утро 21 ноября в Авдеевке оставалось 1 393 человека.

Жители Авдеевки Донецкой области все чаще выражают желание эвакуироваться. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Как отметил чиновник в эфире телеканала FREEДОМ, в течение прошлой недели из города эвакуировались 102 жителя. Люди выезжают из Авдеевки ежедневно, поскольку устали от постоянных вражеских обстрелов. По состоянию на утро 21 ноября там оставалось 1 393 человека.

"Эвакуация идет ежедневно – и вчера, и позавчера, и сегодня. Запланированная эвакуация пока в процессе, но чуть позже будем понимать, сколько реально удалось вывезти. И на завтра люди записаны", – отметил Барабаш.

Вывозить стараются всех желающих. В последнее время количество людей, желающих эвакуироваться из Авдеевки, увеличивается, отметил начальник ГВА.

"Действительно, жители города устали: уже месяц и 11 дней продолжается обострение. Люди видят, что бьют по ним, гражданским, поэтому в последнее время люди уже сами готовы эвакуироваться", – пояснил он.

Сейчас уехать из города очень сложно. Оккупанты целенаправленно бьют по мирному населению Авдеевки, что ни для кого не является секретом. Барабаш заметил, что люди уже говорят об этом "прямым текстом".

"Если раньше приходилось доказывать, объяснять, кто бьет, откуда бьет, зачем бьет, то сейчас таких разговоров уже нет. Люди все прекрасно поняли. Но опять же, сложность в том, что сейчас логистика очень усложнена. Кроме артиллерийских обстрелов по дороге, добавились дроны, которые российские военные в последнее время очень часто используют именно по дороге", – добавил он.

Глвав ГВА подчеркнул, что по автомобилям с гражданскими уже неоднократно били вражеские дроны. К счастью, жертв пока не было.

Ситуация в районе Авдеевки: последние новости

Уже несколько недель российские оккупационные войска штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки Донецкой области. Для этого враг не жалеет ни сил, ни средств.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им.Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что враг мощно штурмует Авдеевский коксохимический завод. Кроме того, противник начал применять технику в качестве так называемых "камикадзе". Россияне нашпиговывают автомобильную технику взрывчаткой и пускают ее в сторону украинских позиций на полном ходу.

В то же время Цехоцкий подчеркнул, что россияне не прорвали линию обороны украинских воинов в Авдеевке.

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