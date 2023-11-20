В 59-й отдельной мотопехотной бригаде украинской армии рассказали, что на самом деле творится на фронте.

Российские оккупанты в городе Авдеевка Донецкой области не прорвали линию обороны украинских воинов.

Ситуацию контролируют оперативное командование и командиры подразделений, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Радио Свобода".

"Мы не будем освещать в эфире где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А, во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага", - заявил воин.

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20 ноября проект DeepState в Telegram сообщил, что на Авдеевском направлении противники якобы "имели успехи на промке".

Позже офицер спецподразделения "Омега" с позывным "Рубин" сказал, что в районе промзоны Авдеевки противнику не удалось прорвать украинскую оборону.

В центре внимания Авдеевка - новости, которые стоит знать сегодня

Российские захватчики "оживились" возле города в начале октября - пытались наступать и понесли огромные потери. По сведениям украинской стороны и британской разведки, враг пытается окружить Авдеевку.

Сообщалось, что городу угрожает третья волна наступления противников. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупреждал, что противники могут попытаться осуществить маневры, которые позволят взять под огневой контроль основную логистическую артерию.

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