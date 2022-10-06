Военный эксперт также рассказал, как оккупантам удается столь долго удерживаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По мере продвижения ВСУ на юге Украины темпы контрнаступления будут падать, основные сражения пройдут в Херсоне. Россия продолжает стягивать силы в город, и плотность личного состава там наиболее высокая. Враг перевозит ресурсы с помощью барж и строит паромные переправы, которые прикрывает с помощью гражданских. Вот почему оккупантам удается долго оставаться на левом берегу Днепра, несмотря на логистические проблемы.

Такой информацией поделился военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления. Я напомню, что в летний период мы с вами наблюдали, как вокруг Херсона строились три линии обороны. Первую линию мы даже пытались прорвать и прорвали в одном месте, но еще две линии обороны есть. Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это уже покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а уже дальше там будут линии обороны", — заявил Жданов, обсуждая динамику контрнаступления ВСУ на юге.

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Военный эксперт отметил, что РФ продолжает стягивать силы к Херсону, несмотря на бегство из других населенных пунктов. Количество вражеского личного состава, с которым придется столкнуться украинским защитникам, будет увеличиваться по мере продвижения. У противников сохранятся проблемы с техникой и боеприпасами, так как они все побросали во время бегства. Однако участков, чтобы вклиниться и пробиться дальше, ближе к Херсону станет гораздо меньше.

Жданов также объяснил, почему оккупантам удается столь долго продержаться на левом берегу Днепра. Вся суть в количестве ресурсов, которыми обладает РФ.

"Они как муравьи. Мы разрушили мост — они на лодках везут по одному-два ящика боеприпасов. Где-то с черноморского побережья, с устья Днепра притянули баржи и перевозят. Там, где мы смогли поймать эту баржу, она все-таки подвижная малоразмерная цель, там мы их потопили. А что-то же удалось... Плюс они делают паромные переправы на базе понтонов, то есть связывают два-три понтона", — заявил Жданов.

По словам эксперта, рашисты прикрывают переправы гражданскими. Они знают, что ВСУ не станут стрелять в мирное население. А топливо доставляется временными трубами, которые инженеры оккупантов проложили по дну Днепра.

Контрнаступление ВСУ на юге: основная информация

С 1 по 6 октября Вооруженные силы Украины освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом официально сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

По словам начальника объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, оккупанты на левом берегу Днепра в Херсонской области зажаты между нашими подразделениями и рекой. Они осознают, что могут попасть в окружение, если пути отступления будут нарушены.

Сегодня, 6 октября, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что из Новой Каховки ушли подразделения рашистов. Предположительно, эти подразделения отправили в Берислав.

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