Военный эксперт Олег Жданов уверен, что российская армия страдает от нехватки ресурса для ведения боевых действий.
Специалист поделился комментарием с ТСН.
По его мнению, "ресурс России ежедневно становится меньше".
"То, что говорит Россия - это надо понимать абсолютно противоположное. Дело в том, что чем дольше затягивается эта война, тем меньше возможности у РФ по ее проведению. Они не готовились к долговременной войне. И тот ресурс, который они собирают, ежедневно становится меньше", - заявил Жданов.
Ранее Жданов рассказал, при каких условиях возможен "Минск-3".
Напомним, что 6 июня министр обороны Великобритании объявил, что они передадут Украине дальнобойные РСЗО М270.
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