Военный эксперт Олег Жданов уверен, что российская армия страдает от нехватки ресурса для ведения боевых действий.

Специалист поделился комментарием с ТСН.

По его мнению, "ресурс России ежедневно становится меньше".

"То, что говорит Россия - это надо понимать абсолютно противоположное. Дело в том, что чем дольше затягивается эта война, тем меньше возможности у РФ по ее проведению. Они не готовились к долговременной войне. И тот ресурс, который они собирают, ежедневно становится меньше", - заявил Жданов.