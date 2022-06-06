Эксперт подчеркнул, что выход на границу с РФ не гарантирует полного завершения войны.

Алексей Резников считает, что окончание войны возможно до конца 2022-го. Поэтому журналистка спросила военного эксперта Олега Жданова, это означает завершение войны, которого так ждут все украинцы, или это будет "Минск-3".

Жданов в комментарии ТСН рассказал, что все будет зависеть от политической ситуации.

"У нас (ВСУ, - УНИАН.) есть шанс выйти на границу, но перманентный конфликт, активная фраза может закончиться. Менее интенсивные боевые действия будут идти и вдоль границы", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что выход на границу с РФ не гарантирует полного завершения войны. Активной фазы - да. Жданов напомнил, что в конце осени планируется съезд партии "Единая Россия". Если на нем будет принято решение о транзите власти в РФ, и будет новый глава России с новым политическим курсом, тогда США могут призвать за стол переговоров. "Тогда будет "Минск-3", - подытожил эксперт.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что, по оптимистичным прогнозам, полномасштабную войну России против Украины реально прекратить еще в этом году. "Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал он.

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