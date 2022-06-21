Известный военный эксперт Олег Жданов объяснил важность для России буровых установок присвоенного "Черноморнефтегаза" (так называемые "вышки Бойко"), по которым накануне ударили ВСУ.
Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.
"Это были военные объекты… На этих вышках были размещены радиолокационные станции и морские радары, которые давали РФ возможность контролировать всю акваторию Чорного моря вдоль нашего побережья… Это были "уши" и "глаза" Черноморского флота России. Мы нанесли по ним удары, как по военным объектам, и лишили российский флот возможности контролировать акваторию Черного моря", – заявил Жданов.
Эксперт акцентировал на важности нанесенных ударов в рамках разблокировки украинских портов для предупреждения мирового продовольственного кризиса.
ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.