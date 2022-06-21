По словам эксперта, данные буровые установки были "ушами" и "глазами" российского флота.

Известный военный эксперт Олег Жданов объяснил важность для России буровых установок присвоенного "Черноморнефтегаза" (так называемые "вышки Бойко"), по которым накануне ударили ВСУ.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью ТСН.

"Это были военные объекты… На этих вышках были размещены радиолокационные станции и морские радары, которые давали РФ возможность контролировать всю акваторию Чорного моря вдоль нашего побережья… Это были "уши" и "глаза" Черноморского флота России. Мы нанесли по ним удары, как по военным объектам, и лишили российский флот возможности контролировать акваторию Черного моря", – заявил Жданов.

Эксперт акцентировал на важности нанесенных ударов в рамках разблокировки украинских портов для предупреждения мирового продовольственного кризиса.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

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