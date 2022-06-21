Президенту России крайне необходимо, чтобы Беларусь открыла второй фронт, отметил Олег Жданов.

Президент РФ Владимир Путин собирается с визитом в Беларусь, чтобы дожать Александра Лукашенко вступить в войну против Украины.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Это единственная цель, ради которой Путин едет в Минск. Очевидно, он понял, что вызовами "на ковер" в Кремль Лукашенко не уломать. И каждый раз Лукашенко, когда едет к себе домой, там он чувствует себя, как рыба в воде. И потому Путин едет дожимать", – заявил он.

"Дело в том, что Российская Федерация выдыхается. И как бы нам тяжело сегодня не было на луганском направлении, мы видим, что уже нет того наступательного потенциала, который был еще в мае-апреле. Сегодня у них (у РФ) оперативного резерва нет, нужно время для его создания. Путину крайне необходимо, чтобы Беларусь открыла второй фронт, начала боевые действия, связывать часть сил украинской армии на северном востоке и тем самым оттягивать наши войска", – добавил эксперт.

Также Жданов отметил, что Лукашенко сейчас активно ищет поддержку Запада:

"Может и это побудило Путина, что нужно ехать разбираться на месте, дожимать Лукашенко, чтобы его замазать кровью и вынудить вступить в эту войну".

Ранее сообщалось, что Путин впервые с начала широкомасштабной войны в Украине уезжает за границу. Он собирается на форум, который состоится в Гродно (Беларусь) на следующей неделе.

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