Соответствующую задачу украинский президент поставил перед главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим Объединенных сил ВСУ Сергеем Наевым.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенных сил ВСУ Сергею Наеву усилить защиту северного направления Украины.

Об этом украинский лидер рассказал по итогам сегодняшней Ставки верховного главнокомандующего. Зеленский уточнил, что украинская разведка внимательно следит за украинско-белорусской границей. Учитывая возможные риски, было поручено усилить защиту северного направления.

"Отдельно рассмотрели ситуацию на севере. В частности, на территории Беларуси. Были доклады нашей разведки - ГУР, внешней разведки, разведки пограничников, доклад руководителя СБУ. Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки главкома, Залужному и генералу Наеву поручено усилить северное направление, чтобы гарантировать спокойствие. Есть соответствующие сроки выполнения", - указал Зеленский.

На заседании также вспомнили о важности поставок боеприпасов и артиллерии: "Усиление нашей артиллерии - очевидный приоритет и все международники получили сегодня дополнительное задание", - добавил президент.

Также Зеленский отметил, что по итогу дня у ВСУ есть успехи на всех направлениях активных наступательных действий армии.

Для Украины усилились риски вторжения со стороны Беларуси

Напомним, что по итогам неудачного бунта в России (23-24 июня) наемников ЧВК "Вагнер", устроивших "мятеж" вместе со своим главарем Евгением Пригожиным, было решено передислоцировать в Беларусь. Об этом в момент российского "кризиса" договорился глава РБ Александр Лукашенко.

После этого в Украине снова заговорили о риске возможного открытия второго фронта со стороны Беларуси. Хотя, большинство военных экспертов считают, что реальной угрозы вторжения "вагнеровцев" в Украину со стороны северной границы нет. В частности, такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь.

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