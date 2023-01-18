Враги могут нанести удар по украинским городам, предупредил эксперт.

Только ракетные удары по Украине могут совершаться из Беларуси против нашего народа.

Противник может бить по украинским объектам инфраструктуры и городам, в частности, ракетами С-300 и С-400, рассказал военный эксперт Олег Жданов. "…я думаю, что мы можем получить из Беларуси только ракетные удары из воздушного пространства Беларуси с помощи авиации типа вот (сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами - Ред.) Х-22… либо ракетами С-300, С-400 по городам и объектам инфраструктуры", - считает он.

По его словам, бить по войскам этими ракетами очень неэффективно, особенно если силы находятся в лесистой местности, то им не будет нанесен такой урон, чтобы была потеряна боеспособность.

Военная угроза Украине со стороны Беларуси - о чем предупреждали украинцев

Оппозиционная беларуская журналистка Наталья Радина говорила, что военных Беларуси могут отправить в РФ, а оттуда направить на временно захваченные украинские земли, чтобы они приняли участие в войне.

По ее данным, россияне и беларуские военные могут ударить по украинцам в Запорожской области. Журналистка также говорила, что в Беларуси находятся десятки тысяч военных РФ.

В конце 2022 года украинские пограничники сообщали, что на беларуской территории пребывают более 10 тысяч российских солдат, и этих сил недостаточно для повторного наступления на Украину.

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