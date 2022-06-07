В частности, это касается не только журналистов и политиков, но и обычных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех украинцев больше говорить об Украине в мире для приближения победы в войне с Россией.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам, обнародованное в Telegram.

"Готовлюсь к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира именно для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся. Это постоянный процесс - сохранение внимания и его нельзя останавливать ни на мгновение. Ни на миг. И это касается всех на самом деле. Каждый современный человек хорошо знает, как работают средства массовой информации: держать внимание на одной теме в течение долгого времени очень-очень сложно", - заявил президент.

"Чтобы не уменьшилось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте, пожалуйста, информацию. Поддерживайте наши потребности", - сказал Зеленский и добавил, что в первую очередь это касается журналистов.

Он желает, чтобы журналисты не замыкались только на внутреннем украинском контексте.

"Чем больше вы будете говорить об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну, освободить нашу землю. Конечно, это касается и всех представителей государства и украинской политики. Работайте ради нашей обороны в единстве и в полную силу. Но не забывайте, что бизнес, сфера культуры, и просто обычные люди также могут сделать немало для того, чтобы Украина оставалась в ТОПе глобального внимания", - сказал Зеленский.

Он привел пример, что сегодня ему подарили марки, выпущенные в Испании, на поддержку Украины.

"Казалось бы, что может изменить почтовая марка? Но это символ внимания к нашей борьбе, который увидят миллионы людей. Побудить к созданию таких символов, говорить об Украине и побудить к разговорам об Украине - это то, что будет помогать нам в переговорах с представителями государств о конкретной важной помощи, которая так необходима сегодня Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу за счет количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленному оружию, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев", а министр обороны Алексей Резников прогнозирует завершение войны до конца года.

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