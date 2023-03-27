Президент отметил важность участия в информационной работе по распространению этого сообщения для мирового сообщества.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прекратить войну в Украине уже в этом году является общей задачей цивилизованного мира.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении. В частности, президент подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы все, кто имеет информационное влияние, участвовали в информационной работе.

"Это касается не только журналистов. Это касается всех, кто может распространять правду об агрессии. Кто способен напоминать миру об украинцах и украинках, которые прошли через оккупацию, через потери... О том, что Украина бьется за свободу и справедливость и для нашего народа, и для всех наций, которым угрожает российская тирания", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что мир должен слышать так же интенсивно, как и в прошлом году, что агрессия против Украины продолжается. "Должен слышать, что прекратить войну уже в этом году, освободить Украину от российского зла уже в этом году – это общая задача цивилизованного мира. Потому что цивилизованный означает, в частности, и решимость защищать цивилизованность", - добавил глава государства.

Завершение войны в Украине - прогнозы

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что победой Украины станет выход украинской армии на границы 1991 года.

Он предсказал, что этот год принесет Украине победу, а Российской Федерации - трансфер власти.

Британская газета Financial Times опубликовала статью, согласно которой война Украины с Россией не закончится в ближайший год.

По мнению нового президента Чехии Петра Павла, у украинской армии в этом году будет лишь одна попытка крупного контрнаступления, поскольку западным партнерам потом будет трудно оказывать такую же помощь.

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