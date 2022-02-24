Он призывает к национальной солидарности.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина была атакована с севера, востока и юга, атакована с воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Украина атакована с севера, востока и юга. Атакована с воздуха. Защита работает, армия. И национальная солидарность - это на сегодня главная опора украинской государственности", - подчеркнул Зеленский.

Объявления Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы ​​части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.