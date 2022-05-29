Президент прокомментировал попытки оккупантов "взять в заложники" жителей Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что попытки российских захватчиков ограничить выезд украинцев из оккупированной части Херсонской области – это проявление слабости.

Такое мнение глава государства высказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд украинцев из временно оккупированных районов Херсонской области.

"Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы", - считает Зеленский.

Как добавил глава государства, по его мнению, "однозначно - это проявление слабости".

"Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это лишь вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения сокращается. Мы для этого делаем все", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области.

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