Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что попытки российских захватчиков ограничить выезд украинцев из оккупированной части Херсонской области – это проявление слабости.
Такое мнение глава государства высказал в своем видеообращении.
Президент отметил, что появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд украинцев из временно оккупированных районов Херсонской области.
"Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы", - считает Зеленский.
Как добавил глава государства, по его мнению, "однозначно - это проявление слабости".
"Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно. И это лишь вопрос времени. И каждый день это время, время освобождения сокращается. Мы для этого делаем все", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты заблокировали выезды из Херсонской области.