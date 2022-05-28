Оккупационные силы районов Херсонской области продолжают препятствовать выезду местного населения, желающего эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.
Поставленный русскими войсками гауляйтер и коллаборат Кирилл Стремоусов "закрыл границу с украинскими регионами". Пути заблокированы якобы из-за "обстрелов украинских боевиков".
Более того, Стремоусов пугает местных якобы исчезновением мужчин на подконтрольной Украине территории, "которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса".
Из области выехать можно в оккупированный Крым, а также в оккупированную российскими военными часть Запорожской области.
Оккупация Херсонской области: что известно
Российские оккупанты контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе областной центр, уже несколько месяцев.
Враг блокирует подвоз Украиной гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть оккупированную территорию.
Есть факты вывоза тамошних жителей в российские пограничные города, преследования и убийства проукраинских активистов.
Гауляйтеры, которых россияне поставили вместо легитимных органов власти, неоднократно заявляли о "желании" региона быть в составе России.
Оккупанты по крайней мере несколько раз хотели организовать пропагандистские акции по созданию "ХНР", но сопротивление херсонцев планы захватчиков срывало.
По информации оперативного командования "Юг", российские войска пытаются закрепиться в Херсонской области.