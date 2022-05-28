Российские оккупанты контролируют отдельные районы Херсонской области / REUTERS

Оккупационные силы районов Херсонской области продолжают препятствовать выезду местного населения, желающего эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Поставленный русскими войсками гауляйтер и коллаборат Кирилл Стремоусов "закрыл границу с украинскими регионами". Пути заблокированы якобы из-за "обстрелов украинских боевиков".

Более того, Стремоусов пугает местных якобы исчезновением мужчин на подконтрольной Украине территории, "которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса". 

Из области выехать можно в оккупированный Крым, а также в оккупированную российскими военными часть Запорожской области.

Оккупация Херсонской области: что известно

Российские оккупанты контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе областной центр, уже несколько месяцев. 

Враг блокирует подвоз Украиной гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть оккупированную территорию. 

Есть факты вывоза тамошних жителей в российские пограничные города, преследования и убийства проукраинских активистов. 

Гауляйтеры, которых россияне поставили вместо легитимных органов власти, неоднократно заявляли о "желании" региона быть в составе России.  

Оккупанты по крайней мере несколько раз хотели организовать пропагандистские акции по созданию "ХНР", но сопротивление херсонцев планы захватчиков срывало.

По информации оперативного командования "Юг", российские войска пытаются закрепиться в Херсонской области.

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