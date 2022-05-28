Из области выехать можно в оккупированный Крым, а также в оккупированную российскими военными часть Запорожской области.

Оккупационные силы районов Херсонской области продолжают препятствовать выезду местного населения, желающего эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Поставленный русскими войсками гауляйтер и коллаборат Кирилл Стремоусов "закрыл границу с украинскими регионами". Пути заблокированы якобы из-за "обстрелов украинских боевиков".

Более того, Стремоусов пугает местных якобы исчезновением мужчин на подконтрольной Украине территории, "которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса".

Из области выехать можно в оккупированный Крым, а также в оккупированную российскими военными часть Запорожской области.

Оккупация Херсонской области: что известно

Российские оккупанты контролируют отдельные районы Херсонской области, в том числе областной центр, уже несколько месяцев.

Враг блокирует подвоз Украиной гуманитарной помощи и эвакуацию желающих покинуть оккупированную территорию.

Есть факты вывоза тамошних жителей в российские пограничные города, преследования и убийства проукраинских активистов.

Гауляйтеры, которых россияне поставили вместо легитимных органов власти, неоднократно заявляли о "желании" региона быть в составе России.

Оккупанты по крайней мере несколько раз хотели организовать пропагандистские акции по созданию "ХНР", но сопротивление херсонцев планы захватчиков срывало.

По информации оперативного командования "Юг", российские войска пытаются закрепиться в Херсонской области.

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