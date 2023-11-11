Президент подчеркнул, что гордится всеми украинским воинами.

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о том, что ВСУ уже рядом с временно оккупированным Крымом, и призвал украинцев благодарить всех причастных к будущей победе. В своем видеообращении глава государства напомнил, что сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.

"Город-герой. Город-символ. Город-Надежда. Город наших людей, которые не подчинились враждебной силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Это наши сине-желтые флаги, которые снова и снова доказывали на херсонских улицах и во многих домах и квартирах, что Украина - единая. Вся - от северной границы до нашего моря", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что херсонцам пришлось провести месяцы без связи, без информации, но "с верой в Украину". Он также подчеркнул, что город был освобожден усилиями многих людей, которые спасали, помогали и приближали это событие.

"И, конечно, это эмоции - это особые эмоции, когда видишь, как свои возвращаются, и когда знаешь, что Украина так же, как о Херсоне, не забывает о своих городах и селах, которые заняты врагом", - добавил президент.

По его словам, весь юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это не повторяла, а Украина всегда возвращается.

"Когда знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели. Сегодня одна из годовщин, которые формируют нашу украинскую уверенность, что мы можем", - уточнил Зеленский.

Он также напомнил, что благодаря Херсонской операции правобережье Днепра было очищено от оккупанта, а ВСУ тогда освободили значительную часть Херсонской области, добавили защиты Николаеву, Одессе, другим городам и селам на юге и закрепили успех Украины в битве за Черное море.

"Крым тогда в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов, – Крым почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом", - сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что гордится всеми украинским воинами, которые сражались в прошлом году, и всеми, кто сейчас ведет Украину таким тяжелым, мучительным, но жизненно нужным марафоном к гарантированной свободе.

"Независимость, которая имеет силу переходить от поколения к поколению, приобретается именно в боях, черпает энергию в единстве народа и закаляет свой дух именно тогда, когда слышит благодарность освобожденных от врага людей - тех, кто ждал Украину, и чья вера сбылась", - отметил он.

В то же время, президент акцентировал внимание на том, что Россия весь этот год мстит за свободу Херсону и другим освобожденным городам. В частности, враг обстреливает эти территории ежедневно из разных типов вооружения. Лишь со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра почти сорок дронов и ракет было запущено российскими террористическими войсками по территории Украины.

"Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесской, Харьковской областей. Сознательные издевательства от врага. Каждый день! Но ни одного дня нашего отчаяния! Никто из нас не должен легкомыслить тем, что за враг против нас. Украина знает, что враг не слаб, прожорлив. Но Украина умеет его преодолевать", - сказал Зеленский.

Украинский лидер призвал украинцев сегодня поблагодарить всех, кто свою силу и свою жизнь поставил на защиту Украины и украинцев, кто воюет сейчас, кто тренируется, чтобы пополнить боевые бригады, и кто работает сейчас, чтобы у воинов были снаряды и оружие, броня и авиация, ПВО и РЭБ.

"Наша жизнь, которая обязательно одержит победу. Слава Украине", - подытожил он.

Освобождение Херсона

Как известно, год назад, 11 ноября, украинские защитники и защитницы освободили Херсон от российских захватчиков. Сообщения об освобождении города и окрестных населенных пунктов начали появляться еще накануне, однако официально об освобождении Херсона объявили именно 11 ноября.

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