По словам президента Украины, без возвращения территорий Донбасса и Крыма устойчивого мира в Украине не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, которое существенно повлияет на способ, которым наше государство в конечном итоге сможет деоккупировать Крым.

По словам главы государство, перед Украиной есть два пути: военный и дипломатический. Однако в конечном итоге на выбор того или иного способа повлияет поведение врага, отметил Зеленский на открытии бизнес-форума европейского дома Амброзетти (мероприятие проходит в Италии).

"Это можно решить дипломатическим или военным путем. Если российские войска покинут полуостров без дальнейшего давления, это спасет жизнь", - цитирует In Terris.

Украинский лидер подчеркнул, без возвращения территорий Донбасса и Крыма, устойчивого мира не будет ни в Украине, ни в пределах европейского пространства. Киев и его международные партнеры не признают "права" РФ на эти территории, поэтому постоянно будет происходить хаос. Ситуация не является устойчивой, заявил Зеленский.

Зеленский рассказал о будущем Крыма после деоккупации

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленской в рамках брифинга по итогам третьего саммита Крымской платформы рассказал, каким видит Крым в составе Украины без присутствия оккупантов.

Он пообещал, что рано или поздно ВСУ деоккупируют эту территорию. Тогда там поднимут знамя Украины, указал президент. Он отметил, что сейчас власть работает над шагами, которые позволят сразу же создать временную военную администрацию на полуострове.

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