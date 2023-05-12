Определены первоочередные потребности на всех направлениях, проведена сверка контрактов на поставку боеприпасов и ракет.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором заслушал доклады по ситуации на всех направлениях фронта, в частности от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, министр обороны Украины Алексея Резникова, Генерального штаба.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский относительно актуальной ситуации в ОСУВ "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", - написал президент.

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Он отметил, были "важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратегпрома Камышина".

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр отметила, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 2 км и ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли. Чтобы оправдаться, российская пропаганда придумывает победы и распространяет фейки об украинском военном командовании.

В течение недели было три сообщения от роспропаганды о якобы ликвидации наших командующих, в частности, Залужного, Сырского. В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейки Кремля о ликвидации командующих Вооруженных сил Украины, отметив, что все они живы.

По словам Маляр, обычно цели таких сообщений: психологическое воздействие на самого человека, деморализация украинских войск, кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

Как известно, 10 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ смогли провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты на отдельных участках отступили на расстояние до 2 км. По его словам, грамотное проведение оборонительной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило заменить их хуже подготовленными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли.

11 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении "идет полным ходом". Он признал, что в части мест "это успешно у них получается".

Сегодня, 12 мая, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил утром, что на Таврическом направлении в течение суток силы обороны уничтожили более роты российских оккупантов, обезвредили 25 единиц вооружения военной техники противника.

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