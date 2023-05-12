Обезврежены вражеские 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 единицы БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и автомобильная техника.

На Таврическом направлении в течение суток силы обороны уничтожили свыше роты российских оккупантов, обезврежено 25 единиц вооружения и военной техники противника.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, в общем, на их направлении в течение суток зафиксировано 428 обстрелов.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 752 огневых задач.

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"Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Уничтожено и повреждено 25 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 единицы БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - проинформировал командующий.

Актуальные потери РФ

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 захватчиков. Таким образом, потери врага среди личного состава составляют 197 тыс. 670 человек.

Также за минувшие сутки силы обороны уничтожили 5 вражеских танков, 8 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 РСЗО.

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