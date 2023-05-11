По его словам, после Бахмута ВСУ якобы войдут на территорию России.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ "идет полным ходом". На Бахмутском направлении для оккупантов ситуация усложняется.

Так Пригожин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского относительно того, почему ВСУ не спешат в контрнаступление. Главарь "Вагнера" назвал эти заявления "лукавыми".

"Контрнаступление идет полным ходом. На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в части мест это успешно у них получается", - заявил Пригожин.

По его версии, "Вагнер" продолжает давить в Бахмуте, чтобы захватить его полностью. Пригожин добавил, что ВСУ уже реализуют план вого контрнаступления. Не обошлось без иронии.

"Для ВСУ сейчас важно проломить Бахмутское направление. Следующими направлениями будут Белгородская, Брянская области с выходом на территорию РФ и Запорожье. Им надо сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК "Вагнер", закончить эту историю и на подъеме со всех боевым духом идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую (области - УНИАН). Поэтому, наступление ВСУ началось", - заявил Пригожин.

Он уточнил, что наступают якобы все подготовленные для этой операции части вместе с техникой. По его убеждению, контрнаступление будет только развиваться.

Зато "Вагнер" якобы воюет в условиях "снарядного голода". Минобороны не предоставило необходимое количество боеприпасов по договоренности.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украина официально не подтверждает, что ВСУ начали ожидаемое контрнаступление. Сегодня президент Владимир Зеленский рассказал, почему Украина до сих пор не начинает контрнаступательных действий. По словам Зеленского, для этого украинским военным необходимо больше времени, в том числе и для получение поставок обещанной партнерами военной помощи.

Кроме того, президент заявил, что пока не может говорить о том, что украинское контрнаступление обеспечит полное восстановление суверенитета Украины. Однако, в интервью ВВС глава государства подчеркнул, что украинская армия будет делать все, "чтобы враг побежал".

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