Президент подчеркнул, что этот шантаж циничен и просчитан, и призвал страны Европы объединиться в санкционной политике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на энергорынке, особенно для европейских потребителей, продолжает быть очень опасной.

Об этом Зеленский сказал в своем сегодняшнем вечернем видеообращении, обнародованном в Telegram.

"На энергорынке и особенно для европейских потребителей ситуация продолжает быть очень опасной из-за циничного и просчитанного газового шантажа России. Вместо того, чтобы поставлять газ на территорию Европы в соответствии с контрактами, Россия даже просто сжигает его – и уже не одну неделю. Для чего она это делает? Чтобы в Европе цены еще больше выросли, чтобы обычные европейцы еще больше пострадали и чтобы всем на континенте было еще сложнее подготовиться к зиме", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это проявление сознательной антиевропейской политики, античеловеческой политики России и следствие старых ошибок европейцев, которые не хотели видеть, что "Газпром", российские газопроводы в обход Украины – это такое же оружие для России, как танки, как артиллерия.

"А мишень для них – каждый из нас, каждый в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому, отметил украинский президент, европейцам нужно защищаться объединенно.

"Вместе – готовиться к новому отопительному сезону. Вместе – отвечать на любые провокации России в энергосфере. Вместе – нарабатывать санкционные шаги в ответ на российский шантаж и террор", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 26 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по сокращению потребления газа на 15%, поскольку перспектива полного прекращения поставок из РФ становится все более вероятной.

В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз не поддастся на "шантаж" Москвы после того, как российский "Газпром" объявил об очередном значительном сокращении поставок газа через "Северный поток-1", который соединяет Россию и Германию.

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