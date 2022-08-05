Зеленский отметил, что Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли.

Об этом Зеленский сказал в своем сегодняшнем вечернем видеообращении, обнародованном в Telegram.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством-спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это сугубо вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Вечером оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО.

По информации "Энергоатома", три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. "Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что высокой является пожарная опасность.

Пострадавших нет.

Также сообщается, что перед обстрелами представители "Росатома" в спешке покинули станцию. Вероятно они знали, что готовится атака.

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.