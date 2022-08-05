Правительство Канады также отметило военные риски транспортировки газа через Украину.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения правительство Канады усомнилось в способности украинской газотранспортной системы заменить "Северный поток".

Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает Bloomberg.

По словам Уилкинсона, решение Канады вернуть в Европу газовую турбину "Газпрома" связано с тем, что "Северный поток" – это безальтернативный газовый маршрут для Германии.

"Прокачки в Германию через трубопроводы, ведущие из России через Украину, были бы значительно ниже, чем те, на которые способен "Северный поток", — сказал Вилкинсон.

Правительство Канады также отметило военные риски транспортировки газа через Украину, а также на то, что Россия точно так же могла бы найти причины для уменьшения поставок через украинскую ГТС.

Вилкинсон добавил, что решение Канады по турбине было принято в тесной консультации с ее союзниками по НАТО.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступавшая отвергла его аргументы. "Это неправда, что Украина не может заменить газовый транзит в Германию. (Украинская ГТС – ред) - это единственный трубопровод, где у российского монополиста "Газпром" нет доли, и он работает даже во время войны", — сказала она.

Оператор ГТС Украины неоднократно заявлял, что украинские трубопроводы способны транспортировать в Европу более 200 млн куб. м газа в сутки, тогда как общая мощность Северного потока – лишь 167 млн куб. м (сейчас он работает всего на 20% мощности).

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Планировалось, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии полагали, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

25 июля 2022 года российский монополист "Газпром" заявил, что по техническим причинам остановит еще одну турбину Siemens.

29 июля 2022 года зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов обвинил компанию Siemens в том, что она якобы устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток-1".

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