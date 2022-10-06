Страна-агрессор хочет "перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния".

Россия хочет зафиксировать опасности, которые создала для мира, развязав полномасштабную войну против Украины. Вот какие "переговоры" стремится навязать государство-агрессор. При этом в реальном дипломатическом решении РФ не заинтересована.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита Европейского политического сообщества.

"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет "переговорами", именно так она воспринимает любые договоренности — Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", — сообщил Зеленский.

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По словам президента, российская формула войны — это убийства и запугивания. РФ стремится закрепить все угрозы свободным государствам, разрушить границы и коррумпировать.

"Каждый из этих элементов направлен против Европы. Украина — это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить, нужно реализовать нашу формулу мира", — добавил Зеленский.

Переговоры с Россией: что известно

Президент Украины 4 октября ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с РФ, пока при власти находится Владимир Путин. Наша страна согласна вести дипломатические беседы, но уже со следующим президентом России.

По словам Зеленского, агрессор идет по пути эскалации: "Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На различные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом".

Как сообщил политолог Владимир Фесенко, украинская позиция относительно переговоров вызвала панику в Кремле.

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