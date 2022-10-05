Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО.

Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного оружия для противодействия растущим угрозам со стороны РФ.

Об этом сообщил газете Gazeta Polska польский президент Анджей Дуда.

"Первая проблема заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим ее в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - пояснил Дуда. Видео дня

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, у которых нет этого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, имеющих ядерное оружие (таких стран в НАТО три: США, Великобритания и Франция. - ред.). Только США предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по ядерному оружию. В частности, содержат техническое оборудование (самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят его на своей территории.

Россия угрожает ядерным оружием

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики считают, что ядерный шантаж скорее всего свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России в Украине.

При этом 5 октября в Европе и США заявили, что пока не видят признаков активности, связанных с ядерным потенциалом России.

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