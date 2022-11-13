Продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Херсонской области будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах.

Сейчас им возвращают связь, интернет и телевидение, сказал он в своем видеообращении.

"На Херсонщине будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на это время", - отметил Зеленский.

Видео дня

"Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности для поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину", - сказал глава государства.

Он также отметил, что уже начинается и возобновление работы органов власти, полиции и некоторых частных компаний.

"Также продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых - и гражданских, и военных. На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений", - подчеркнул Зеленский.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, украинские военные зашли в Херсон 11 ноября.

Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим и отметил, что Украина всегда возвращает свое.

Корреспондент Sky News Алекс Росси показал, как украинцы встречали Вооруженные силы Украины в Херсоне. Несмотря на то, что в городе не было воды и света, горожане устроили празднование освобождения.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра украинские военные деоккупировали 179 населенных пунктов.

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская армия может освободить Мелитополь и Мариуполь уже этой зимой.

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