О'бсуждали ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области, а также в Белогоровке и всей Луганщине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Чернигове состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой координировали подготовку освобождения украинских земель.

"Новое выездное заседание Ставки. Первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности - на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлений - на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина", - сказал Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

Также участие в заседании Ставки принимали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и представители Министерства обороны.

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"Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в Чернигов

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Зеленский посетил с визитом Черниговскую область. Президент вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и вице-канцлером ФРГ Робертом Габеком прибыли в село Ягодное.

Там они увидели подвал школы, в которой во время российской оккупации содержали 367 мирных людей. 11 из них умерли в нечеловеческих условиях, еще десятерых расстреляли российские захватчики.

После этого Зеленский пожелал российскому президенту Путину "провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета".

В Чернигове он передал главе Черниговской городской военной администрации знак отличия "Город-герой Украины".

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