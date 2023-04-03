Вице-канцлер Германии ознакомился с проектом восстановления мостопереходов Черниговской области.

Украина предложила Германии присоединиться к восстановлению мостовой инфраструктуры Черниговщины, разрушенной в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Отмечается, что сегодня Зеленский и вице-канцлер Германии Роберт Габек ознакомились с восстановительными работами на мостовом переходе через реку Десна "Киевский мост" на Черниговщине.

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Мост был разрушен 23 марта 2022 года в результате российского авиаудара, и в настоящее время въезд в Чернигов осуществляется через временную понтонную переправу.

"Вместе с вице-канцлером Германии Робертом Габеком ознакомились с процессом восстановления моста и проектом восстановления мостопереходов Черниговской области. Также предложили вице-канцлеру Германии рассмотреть возможность финансовой поддержки восстановления мостовой инфраструктуры региона", - отметил президент.

Поездка Владимира Зеленского на Черниговщину: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком посетили Черниговскую область.

Там Зеленский выступил с пресс-конференцию, на которой заявил о том, что мир с Россией возможен только после победы на поле боя. Для достижения этой цели Украине нужна большая помощь партнеров. В то же время президент поблагодарил за предоставленное оружие от западных стран.

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