Отличие президента "Город-герой Украины" получил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил общине Чернигова почетную знак отличия "Город-герой Украины".

Об этом глава государства сказал в Чернигове по случаю годовщины освобождения северных областей Украины от российской оккупации.

"Я хотел бы начать награждение с передачи награды Чернигову города-героя, Города героев. Хочу поблагодарить всех вас, кто приближает нашу победу, приближает нас к этой победе", - сказал Зеленский.

Сообщается, что награду президента "Город-герой Украины" получил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Также Зеленский наградил причастных к обороне страны государственными наградами.

Президент Украины посетил Черниговщину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Владимир Зеленский вместе с иностранной делегацией посетили Черниговскую область. Среди гостей были генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

Там Зеленский выступил с пресс-конференцию, на которой заявил о том, что мир с Россией можно получить только в битве на поле боя. Для этого Украине нужна большая помощь партнеров. В то же время президент поблагодарил за предоставленное вооружение от западных стран.

Также Зеленский посетил школу в село Ягодное на Черниговщине, в подвале которой с 3 по 30 марта 2022 года российские оккупанты удерживали в антисанитарных условиях, без воды и еды, 367 гражданских. Среди заложников было 50 детей, в том числе несколько младенцев – самому маленькому было полтора месяца. 11 человек умерли, не выдержав нечеловеческих условий. Десятерых расстреляли российские оккупанты.

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