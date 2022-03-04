Главы государств также обсудили вопросы прекращения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ядерном терроризме со стороны России и обсудил вопрос прекращения боевых действий.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Провел очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил Турцию за последовательную поддержку. Проинформировал о продолжающейся агрессии ядерный терроризм со стороны РФ. Должны добиться прекращения боевых действий", – отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта силами РФ осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами. Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Вас также могут заинтересовать новости: