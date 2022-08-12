Президент подчеркнул, что война – "это точно не время для тщеславия и громкости заявлений".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников и военных быть ответственными во время комментирования событий на фронте.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, которые комментируют события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций и тому подобное. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений", - отметил президент.

По его мнению, чем меньше конкретных деталей будет озвучено об оборонных планах Украины, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

"Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственная. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наша страна в обороне или в контрнаступах", - сказал Зеленский.

Напомним, также Зеленский предупредил о серьезной угрозе ядерной катастрофы.

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