По мнению президента, лишь уход россиян с территории АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией на станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Все, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства - террориста", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что сегодня зафиксированы очередные "прилеты" российских снарядов по территории АЭС в непосредственной близости от ее объектов.

"Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-то там условий. Все в мире должны реагировать немедленно, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность", - сказал глава государства.

По его словам, Украина подчеркивает это на всех уровнях.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и полноценного восстановления контроля Украины над ситуацией на станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, также Зеленский рассказал от чего зависит скорость завершения войны в Украине.

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