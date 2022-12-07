Он поблагодарил их за мужество и стойкость в борьбе с врагом.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых защитников в одном из медицинских учреждений Киева.

После возвращения из рабочей поездки в Донецкую и Харьковскую области глава государства поздравил воинов, которые находятся на лечении и реабилитации, с Днем Вооруженных Сил Украины, информируют в Офисе президента.

Он пообщался с бойцами, поинтересовался их самочувствием, а также узнал об условиях пребывания в медучреждении и нуждах защитников.

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Зеленский поблагодарил военных за мужество и стойкость в борьбе с врагом и вручил им государственные награды. Защитников отметили орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденами "За мужество" ІІІ степени.

День ВСУ в Украине

День Вооруженных Сил Украины был введен Верховной Радой почти сразу после обретения независимости.

До полномасштабного вторжения Российской Федерации в этот день в Украине проводили парады и выставки военной техники.

Президент Владимир Зеленский встретил праздник на передовой. Он записал поздравления для украинских бойцов из Славянска Донецкой области. Там глава государства вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Также он посетил медучреждение в Харьковской области, в котором лечат раненых.

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