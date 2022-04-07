Президент напомнил, что 6 апреля западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен действительно "болезненный" пакет санкций против РФ для предотвращения новой кровавой волны на Донбассе.

Об этом он сказал в видеообращении.

Президент напомнил, что 6 апреля западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации.

В частности, блокируются новые инвестиции в Россию, применяются ограничения против нескольких системных банков в России, добавляются персональные санкции, а также еще другие ограничения.

По его мнению, этот пакет имеет эффектный вид, но этого мало.

"Но все же вряд ли его можно назвать соразмерным с тем злом, которое мир увидел в Буче. С тем злом, которое продолжается в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе...", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на полном блокировании российской банковской системы от международных финансов, на том или другом формате отказа демократического мира от российской нефти.

"Именно нефтяной экспорт - это одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории", - считает глава государства.

Зеленский добавил, что некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как же ограничить поток "нефтедолларов" и "нефтеевро" в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики.

"Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи. Решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью", - сказал он.

Президент считает, что эмбарго на поставки российской нефти все равно будет применено, а соответствующий формат будет найден.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, сколько еще украинцев и украинок российские военные успеют убить, чтобы некоторые политики где-то одолжили себе немного решимости.

"Хорошо, что Казначейство США приостановило возможность России использовать счета в американских банках и соответствующие активы для обслуживания долга. Это ощутимо. И я благодарен за это. Но для остановки войны надо сделать еще значительно больше", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что если не будет действительно "мучительного пакета санкций" против России и реально необходимого Украине поставки оружия, о которой она обращалась много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение наступать и начать новую кровавую волну на Донбассе.

"Еще можно этого не допустить. Еще можно ввести такие санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение", - отметил президент.

Он подчеркнул, что если эта ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира.

Как сообщал УНИАН, американские санкции, которые внедряет администрация США против России из-за военной агрессии против Украины, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее резервов.