Президент подчеркнул, что убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене и других городах Украины - это последний аргумент для каждого россиянина, чтобы наконец определиться: за войну они или за мир.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан РФ требовать прекращения войны. У нацизма и массовых убийств нет будущего, заявил он.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Похоже в мире наконец всерьез меняется отношение к современному российскому государству. После того, что мир увидел в Буче, когда русские войска оттуда вышли. Теперь отношение ко всем в России будет простим: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства", - отметил президент.

Зеленский продолжил на русском, отметив, что убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене и других городах Украины - это последний аргумент для каждого россиянина, чтобы наконец определиться: за войну они или за мир.

"Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгнанниками и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан РФ сейчас ключевой момент. Нужно требовать, именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни приравнивать к нацистам", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что это касается не только публичных персон или бизнесменов в РФ, но и обычных граждан.

"У нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего, у всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович жестко прошелся по пророссийскому премьеру Венгрии.

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