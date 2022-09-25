Он рассказал, какие три вещи Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по мобилизации в России, подчеркнув, что сейчас - "ключевой момент, когда решается, закончится ли ваша жизнь".

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России "могилизацией"... Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть - других вариантов не предусмотрено", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к россиянам на русском языке.

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Он добавил, что российских командиров "не волнуют российские жизни - им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, тех, кто сбежали, или пленных российских солдат".

"Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, служившими разве что в Советской Армии. Поэтому сейчас - ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

"Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия. Под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается", - отметил глава государства.

Он добавил, что каждый гражданин России знает, хоть многие и не признает этого, что "именно Россия несет зло".

"Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это", - заверил Зеленский.

Мобилизация в РФ-что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военных, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

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