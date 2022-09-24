Президент Украины считает, что Москва сможет собрать 300 тысяч солдат.

Российская Федерация сможет мобилизовать 300 тысяч человек. Россиянам безопаснее выйти на митинги и попасть в тюрьму, чем ехать в Украину умирать.

Об это рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

"Я думаю, ему (Путину - УНИАН) удастся отправить 300 тысяч, насколько нам известно… это показывали и наши партнеры, и наша разведка, все эти 300 тысяч анкет были уже подготовлены еще до того момента, когда он сказал о частичной мобилизации. Все эти бумажки у них были готовы на столе, были вопросы, когда он даст этот сигнал", - рассказал Зеленский.

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При это он назвал большой ошибкой россиян боязнь ареста из-за участия в протестах.

"Они боятся попасть за решетку, потому что не понимают, куда попадут, когда придут к нам. Когда они придут на нашу землю, им придется стрелять в нас, нам тоже придется стрелять в них. Здесь (в Украине – УНИАН) они или погибнут, или попадут в плен. Они даже не понимают разницы: если бы они сейчас выходили на улицу, это более безопасно, это нужно, это и есть демократия, даже если у тебя ее забрали в таком большом государстве, но всех остановить невозможно, потому что это 150 миллионов человек", – указал президент.

По его словам, граждане РФ не понимают рисков, "потому что массово еще не видели трупов своих граждан".

Мобилизация в РФ - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военных, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекречен пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 миллион человек.

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