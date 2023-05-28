Там отметили, что история Украины является давним раздражителем для россиян.

Ночная атака дронов на День Киева является очередным признаком того, что история Украины - это раздражитель для россиян.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Twitter. "История Украины является давним раздражителем для закомплексованных россиян. Древний Киев. Украинский Киев... Атака БПЛА. Ответственность врага обязательно будет. Они проиграют, а мы одержим победу и накажем", - отметил Ермак.

Напомним, сегодня в Киеве празднуют День города, но в этом году запланированы скромные мероприятия.

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Ночная атака дронов

Ночью купанты запустили по Украине наибольшее количество дронов-камикадзе с начала войны. По данным Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 54 дрона, 52 из которых сбила украинская ПВО. В районе Киева уничтожили более 40 дронов. В результате атаки один человек погиб, еще двое - ранены. Также дроны были сбиты над Черкасской и Ривненской областями.

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