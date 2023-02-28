В частности, факты мародерства фиксируются в оккупированном россиянами городе Олешки.

Российские захватчики усилили мародерство на оккупированной части Херсонской области. Они, в том числе, угоняют транспортные средства.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, такие факты фиксируются в городе Олешки.

"В последнее время российские оккупанты стали активнее заниматься мародерством на временно захваченной территории Херсонской области, в частности, в городе Олешки. Особым объектом внимания захватчиков являются транспортные средства", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, российские захватчики обустроили госпиталь для своих раненых во временно оккупированном Каланчаке Херсонской области, и уже завезли туда 150 своих "недобитков".

Кроме того, на оккупированной части Херсонщины захватчики угрожают с начала марта выселить всех местных жителей, отказавшихся получать российские паспорта.

Ранее уже сообщалось, что оккупанты в Скадовске и Каланчаке заставляют людей получать паспорта РФ и переоформлять имущество и бизнес по российскому законодательству, угрожая конфискацией личного имущества.

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