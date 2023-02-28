Сейчас работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы чинят дома горожан на местах обстрелов.

Сегодня из-за вражеских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека, еще пятеро ранены.

"Сегодня российская армия беспощадно била из артиллерии по домам мирных жителей Херсона. На улице Привокзальной у подъезда – окровавленное тело 71-летнего горожанина. Раны от обломков вражеских снарядов оказались для него смертельными... На улице Марии Фортус тяжелые ранения получил 72-летний прохожий. Врачи борются за его жизнь", - говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что обстрел повредил частные дома местных жителей и оставил после себя огромные воронки от снарядов.

"Женщину, которая проживала на улице Купеческой, спасателям пришлось доставать из-под развалин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", - добавили в ОВА.

Также известно о 45-летнем погибшем из поселка Камышаны, который получил многочисленные и тяжелые травмы и умер в приемном отделении больницы.

"Еще одного человека ранили в Белозерке, двух – в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина. По состоянию на сейчас известно, что в Херсонской области из-за ударов армии РФ сегодня четыре человека погибли, пятеро – ранены", - сообщили в обладминистрации.

Работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы ремонтируют дома горожан на местах обстрелов.

Обстрелы Херсонщины оккупантами: детали

Вчера украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

Недавно в Херсонской области российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Днепровское, в результате чего ранен мужчина.

В Херсонской области сразу несколько человек стали невольными жертвами российской агрессии, подорвавшись на минных снарядах оккупантов.