Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Россия сознательно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие, социальную инфраструктуру, жилые дома.

Об этом шла речь в вечернем видеообращении президента Владимира Зеленского.

"Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаев, города и общины Запорожской области, Харьковской. Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также очень тяжело в Лисичанске, Марьинке, Кураховом, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские, ракетные обстрелы. На утро сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины уже 2503. Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери", - заявил Зеленский.

Комментируя уничтожение Всехсвятского скита Святогорской лавры на Донетчине, он акцентировал - россияне уничтожают все, нужное для нормальной жизни украинцев.

"Россия сознательно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие, как и социальную инфраструктуру, жилые дома - все, что необходимо для нормальной жизни. Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО, оставаться в ООН, будто ничего не произошло", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу за счет количества своих людей.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.

По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленному оружию, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев", а министр обороны Алексей Резников прогнозирует завершение войны до конца года.

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