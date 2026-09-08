Украинское ПВО слабеет, Путин использует это по максимуму, - колумнист NYT

Ближайшие месяцы могут стать решающими, поскольку Москва может сделать ставку на истощение украинской обороны и энергетической системы.

Запасы ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны сокращаются, в то время как Россия наращивает воздушные атаки и готовится к ударам по энергетике в преддверии зимы. Ближайшие месяцы могут стать одними из самых важных в войне, пишет почетный профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка Раджан Менон для The New York Times.

В январе российская армия пересекла символическую черту – она воюет в Украине дольше, чем Красная армия воевала против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Полномасштабное вторжение России началось в феврале 2022 года. Несмотря на первоначальные ожидания, что Украина может быстро потерпеть поражение, этого не произошло. Украинские военные смогли остановить продвижение российской армии, а фронт во многих районах фактически превратился в позиционный.

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Однако сейчас Украина сталкивается с серьёзной проблемой – сокращением запасов средств противовоздушной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Россия несет большие потери

По оценке автора, в 2026 году Россия не продемонстрировала значительного прорыва на фронте, хотя её армия и добилась отдельных территориальных успехов.

В то же время российские войска несут значительные потери. По приведенным оценкам, ежемесячно они могут составлять около 30 тысяч убитых и раненых. О трудностях России с пополнением армии, в частности, свидетельствуют привлечение иностранных военных и крупные выплаты тем, кто соглашается подписывать контракты.

Украина также проводит собственные наступательные операции. В отдельные месяцы украинским войскам удалось вернуть часть территорий.

Бои переместились в воздух

Из-за относительной стабильности линии фронта всё большее значение приобретает борьба в воздухе.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, логистическим маршрутам и портам. Такие удары уже сказываются на российской экономике, в частности на поставках топлива и экспорте зерна.

Однако Россия также наращивает интенсивность воздушных атак по Украине.

Особое беспокойство вызывает состояние украинской ПВО. Война на Ближнем Востоке сократила доступные мировые запасы ракет-перехватчиков Patriot, а США в свое время приостановили часть поставок вооружения Украине.

Европейские страны передали Киеву часть своих систем ПВО, однако дополнительных ракет-перехватчиков по-прежнему недостаточно.

Россия готовится наносить удары по энергетике

Москва, похоже, пытается использовать слабые места украинской противовоздушной обороны. Россия уже усилила воздушные атаки и применяет новые типы вооружения, в частности реактивные беспилотники и модернизированные ракеты.

Особую опасность представляют удары по энергетической инфраструктуре. Согласно данным, приведенным в материале, Россия готовится к масштабным атакам на украинскую энергосистему в преддверии зимы.

Прошлой зимой российские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб украинской энергетике, из-за чего миллионы людей остались без света, тепла и воды.

В этом году ситуация может оказаться еще сложнее. Россия совершенствует тактику атак, пытаясь наносить удары по объектам, повреждение которых наносит наибольший ущерб энергосистеме и требует много времени для восстановления.

Цель таких атак, как отмечает автор, заключается не только в уничтожении инфраструктуры. Кремль может рассчитывать, что проблемы с электроэнергией и отоплением усилят усталость украинцев от войны и создадут дополнительное давление на власть.

Украинцы не готовы отказываться от территорий

Несмотря на усталость от войны, общественная поддержка украинской армии остается высокой.

По данным августовского опроса, около 60% украинцев выступают против передачи России территорий Донбасса в обмен на мир. В то же время примерно такая же доля готова согласиться на замораживание нынешней линии фронта, если Украина получит надежные гарантии безопасности от западных партнеров.

Для многих украинцев главной проблемой остается недоверие к Москве. Они опасаются, что даже мирное соглашение может стать для России лишь паузой перед новой войной.

Следующие месяцы могут стать решающими

Усиление российских воздушных атак само по себе не обязательно будет означать быстрое продвижение армии РФ на земле. Однако дефицит ракет для украинской ПВО может создать серьезные проблемы для защиты городов и энергетики.

Если Украина сможет пережить предстоящую зиму, ситуация может вновь измениться. Россия продолжит нести значительные человеческие и финансовые потери, а экономическое давление, вызванное войной, может усиливаться.

"Путин постоянно недооценивает Украину. Возможно, он делает это снова. В любом случае, следующие несколько месяцев могут оказаться одними из самых важных в этой войне", – подытожил Менон.

Война в Украине: чего ожидать после переговоров

Как сообщал УНИАН, переговоры американских представителей с Владимиром Зеленским стали символическим шагом в дипломатическом процессе, однако не продемонстрировали сближения позиций Киева и Москвы. В то же время BBC пишет, что стороны не преодолели ключевые разногласия

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф после переговоров заявил о прогрессе и наличии необходимых составляющих для потенциального урегулирования. В то же время американский представитель признал, что для преодоления разногласий обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

На фоне переговоров заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что россиянам годами не удаётся добиться в Донецкой области ни одного оперативного успеха. Россия уже 15 раз переносила сроки вывода войск к границам Донецкой области.

"Политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть крайний срок до 31 марта 2027 года", – отметил Палиса.

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