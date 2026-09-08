Российский дрон ударил в здание телеканала, есть раненые, - Зеленский (фото)

Удар случился как раз в тот момент, когда журналисты были в эфире."Шахеды" против СМИ - это новая страница российской деградации, подчеркнул Зеленский.

Российский дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина", вещающего телемарафон "Единые новости". Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что уже известно о пяти раненых, и их число еще может увеличиться.

"Сегодня Россия нанесла удар по СМИ, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина", вещавшего в рамках телемарафона "Единые новости". Прямо посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено", – сообщил Зеленский.

Видео дня

По его словам, на месте работают все необходимые службы, сотрудники ГСЧС уже потушили пожар.

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно остановить:

"Шахеды" против СМИ – это новая страница российской деградации, и на это обязательно должна последовать реакция Европы и всего мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам – по их жизни".

Атаки россиян на Украину

Как сообщало УНИАН, в Киеве и области, а также в других регионах Украины продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки.

В КГВА сообщали, что по Киеву РФ наносила удары баллистическими ракетами, а также дронами. А по словам мэра Киева Виталия Кличко, из 10 раненых 5 человек госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Атаки врага продолжаются и днем.

Вас также могут заинтересовать новости: