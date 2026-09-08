Буйство красок: названы 10 мест в Европе, где 'золотая осень' длится дольше всего

В некоторых регионах ярках листва сохраняется вплоть до ноября.

Осенью большая часть Европы окрашивается в яркие краски, когда листва на деревьях меняет зеленый цвет на желтый, оранжевый или багровый. И многие туристы стремятся успеть захватить эту красоту, ведь в этот период все эти величественные замки и старинные улочки выглядят особенно атмосферно.

Как пишет в своем материале бывалый путешественник и главный редактор портала Travel Off PathТайлер Фокс, в его родном штате в США на конец октября обычно выпадает непредсказуемый двухнедельный промежуток времени, чтобы успеть полюбоваться осенними красками, прежде чем внезапный шторм сорвет все листья с веток и начнется ледяной зимний дождь. Однако в Европе Европе действуют совершенно другие правила.

"Благодаря своей уникальной географии – огромным перепадам высот в Альпах, глубоким речным долинам и обширным бореальным лесам – вы можете растянуть осеннее волшебство на несколько месяцев, если точно знаете, где искать", – отмечает он.

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Баварские Альпы, Германия: первая желтая листва появляется в высокогорье еще в сентябре, тогда как в низинах "золотая осень" длится аж до ноября. Озеро Блед, Словения: насыщенные красные и оранжевые оттенки тут сохраняются до конца октября и начала ноября. Трансильвания, Румыния: густой, раскидистый лесной покров Карпатских гор постепенно меняет цвет в течение нескольких недель в зависимости от высоты. Доломиты, Италия: хотя обычные лиственные деревья здесь сбрасывают листву относительно рано, хвойные лиственницы в этом регионе в конце октября приобретают ярко-золотистый оттенок и сохраняют его до тех пор, пока в ноябре не выпадет обильный снег. Долина Энгадин, Швейцария: благодаря уникальному микроклимату и густым лиственничным лесам эта местность сохраняет яркие желтые оттенки на протяжении нескольких недель – дольше, чем лиственные леса в остальной части страны. Шотландское нагорье, Соединенное Королевство: здесь, по сути, наблюдается "двойная осень" – сначала вереск на пустошах приобретает глубокий, насыщенный фиолетовый оттенок в конце лета и начале осени, а затем его сменяют золотистые березы и дубы, которые сохраняют свой цвет до ноября. Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия: поскольку озера в парке расположены террасами на разной высоте, густые буковые и дубовые леса постепенно меняют цвет от верхних озер до нижнего каньона, что значительно продлевает сезон цветения. Лапландия, Финляндия: на крайнем севере страны "золотая осень" начинается в начале сентября и медленно спускается на юг, давая туристам больше месяца, чтобы преследовать меняющиеся цвета по мере их продвижения по стране. Зальцкаммергут (Халльштатт), Австрия: огромные альпийские озера в этом регионе смягчают местные температуры, предотвращая ранние сильные заморозки и позволяя обширным скальным буковым лесам оставаться пышными вплоть до конца октября. Долина Дору, Португалия: вместо лиственных деревьев здесь простираются километры террасных виноградников, которые после сбора урожая окрашиваются в огненно-красные, оранжевые и желтые тона, сохраняя яркие краски до конца ноября.

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