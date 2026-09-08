МВФ не отступил: Украина должна ввести налог на посылки в €150, - нардепка

Миссия МВФ завершила раунд переговоров в Киеве, не достигнув договоренности о втором пересмотре программы.

Международный валютный фонд не отказался от требования об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. Принятие соответствующего законопроекта остается условием для получения Украиной следующего транша, заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, нынешняя миссия МВФ завершила раунд переговоров в Киеве без достижения договоренности на уровне персонала относительно второго пересмотра программы.

"МВФ, как и ранее, настаивает на принятии законопроекта об отмене НДС-льгот для международных посылок стоимостью до 150 евро", – отметила депутат.

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Она подчеркнула, что Фонд дал понять: отступать от этого условия не будет. В то же время правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро и должно вновь внести его в Верховную Раду.

Ожидается, что парламент рассмотрит документы на следующей пленарной неделе.

Налог на международные посылки – главные новости

1 сентября Верховная Рада в очередной раз не поддержала отмену налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. До этого в мае Рада также провалила голосование по законопроекту о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, целью которого было введение налога на посылки.

Народный депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что получение Украиной следующего транша от МВФ в размере 1,66 миллиарда долларов сейчас находится под угрозой, в частности, из-за провала голосования по законопроекту о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро.

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение результатами голосования в Раде, где депутаты провалили три важных закона, которые должны были обеспечить поступление более четырёх миллиардов долларов, а также два документа из программы МВФ.

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