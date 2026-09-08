Опубликован список авиакомпаний, которые по-прежнему летают в Россию

Большое количество авиакомпаний продолжает выполнять рейсы через территорию России или в пункты назначения в стране-агрессоре, сообщает The Independent.

Речь идет преимущественно о китайских и турецких компаниях, а также о перевозчиках из стран Персидского залива. Российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот" и Jetica, также продолжают выполнять отдельные международные рейсы. Всего The Independent насчитала 30 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы с использованием воздушного пространства России.

Авиакомпании из Азии и Ближнего Востока:

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  • Air Arabia (ОАЭ);
  • Air China (Китай);
  • Air India (Индия);
  • China Eastern Airlines (Китай);
  • China Southern Airlines (Китай);
  • Emirates Airlines (ОАЭ);
  • Etihad Airways (ОАЭ);
  • FlyDubai (ОАЭ);
  • Flyone Armenia (Армения);
  • Georgian Airways (Грузия);
  • Hainan Airlines (Китай);
  • Iraqi Airways (Ирак);
  • Mahan Air (Иран);
  • Oman Air (Оман);
  • Qanot Sharq (Узбекистан);
  • Qatar Airways (Катар);
  • SCAT Airlines (Казахстан);
  • Shirak Avia (Армения);
  • Somon Air (Таджикистан);
  • Syrian Air (Сирия);
  • Uzbekistan Airways (Узбекистан).

Авиакомпании из Африки:

  • Air Algérie (Алжир);
  • EgyptAir (Египет);
  • Ethiopian Airlines (Эфиопия);
  • Nouvelair (Тунис);
  • Royal Air Maroc (Марокко).

Авиакомпании из Европы:

  • Air Serbia (Сербия);
  • Belavia (Беларусь);
  • Pegasus Airlines (Турция);
  • Turkish Airlines (Турция).

Напомним, ранее авиакомпании, осуществляющие полеты над территорией РФ, получили предупреждение от президента Украины Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство над российской территорией "полностью небезопасно".

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина официально проинформировала Международную организацию гражданской авиации о рисках для гражданской авиации в воздушном пространстве России, чтобы предотвратить непредвиденные инциденты.

Рейсы в Россию – последние новости

На Западе считают, что Украина хочет увеличить количество БПЛА вблизи российских аэропортов, чтобы добиться их закрытия. Таким образом Киев стремится нанести удар по российской экономике и усилить давление на Москву с целью заставить её прекратить боевые действия.

Такая стратегия уже приносит определенные успехи. В ночь на 2 сентября турецкие авиакомпании отменили как минимум несколько рейсов в Москву и в обратном направлении из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве России. Пассажиры с билетами на рейсы в Анталию, Стамбул, Измир, Бодрум и Даламан не смогли вылететь из Москвы в турецкие города.

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