Опубликован список авиакомпаний, которые по-прежнему летают в Россию

Большое количество авиакомпаний продолжает выполнять рейсы через территорию России или в пункты назначения в стране-агрессоре, сообщает The Independent.
Речь идет преимущественно о китайских и турецких компаниях, а также о перевозчиках из стран Персидского залива. Российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот" и Jetica, также продолжают выполнять отдельные международные рейсы. Всего The Independent насчитала 30 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы с использованием воздушного пространства России.
Авиакомпании из Азии и Ближнего Востока:
- Air Arabia (ОАЭ);
- Air China (Китай);
- Air India (Индия);
- China Eastern Airlines (Китай);
- China Southern Airlines (Китай);
- Emirates Airlines (ОАЭ);
- Etihad Airways (ОАЭ);
- FlyDubai (ОАЭ);
- Flyone Armenia (Армения);
- Georgian Airways (Грузия);
- Hainan Airlines (Китай);
- Iraqi Airways (Ирак);
- Mahan Air (Иран);
- Oman Air (Оман);
- Qanot Sharq (Узбекистан);
- Qatar Airways (Катар);
- SCAT Airlines (Казахстан);
- Shirak Avia (Армения);
- Somon Air (Таджикистан);
- Syrian Air (Сирия);
- Uzbekistan Airways (Узбекистан).
Авиакомпании из Африки:
- Air Algérie (Алжир);
- EgyptAir (Египет);
- Ethiopian Airlines (Эфиопия);
- Nouvelair (Тунис);
- Royal Air Maroc (Марокко).
Авиакомпании из Европы:
- Air Serbia (Сербия);
- Belavia (Беларусь);
- Pegasus Airlines (Турция);
- Turkish Airlines (Турция).
Напомним, ранее авиакомпании, осуществляющие полеты над территорией РФ, получили предупреждение от президента Украины Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство над российской территорией "полностью небезопасно".
В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина официально проинформировала Международную организацию гражданской авиации о рисках для гражданской авиации в воздушном пространстве России, чтобы предотвратить непредвиденные инциденты.
Рейсы в Россию – последние новости
На Западе считают, что Украина хочет увеличить количество БПЛА вблизи российских аэропортов, чтобы добиться их закрытия. Таким образом Киев стремится нанести удар по российской экономике и усилить давление на Москву с целью заставить её прекратить боевые действия.
Такая стратегия уже приносит определенные успехи. В ночь на 2 сентября турецкие авиакомпании отменили как минимум несколько рейсов в Москву и в обратном направлении из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве России. Пассажиры с билетами на рейсы в Анталию, Стамбул, Измир, Бодрум и Даламан не смогли вылететь из Москвы в турецкие города.